2022-re csúszott az új God of War megjelenése

Ahogyan az szinte borítékolható volt, a Sony megejtette a hivatalos bejelentést, miszerint az eredetileg beütemezett 2021-es premiert nem fogják tudni megvalósítani az új God of War kapcsán, ami azt jelenti, hogy már csak 2022-ben számíthatunk Kratos új kalandjára.

pic.twitter.com/LLXnEof2Lg — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) June 2, 2021

Szerencsére azonban jó hír is van, lévén egészen eddig sötétben tapogatóztunk annak kapcsán, hogy a Sony és a Santa Monica Studio PS5-exkluzív címet kíván-e gyártani a God of War: Ragnarök ből, ellenben most megerősítették, hogyEttől függetlenül a Horizon Forbidden West, amelyet szintén idei premierrel jelentett be a Sony, tartja az ütemtervet, és az ünnepi szezonban piacra kerül. Emellett most már az is biztos, hogy a Gran Turismo 7 is megjelenik PS4-re, aminél szintén nem tudtuk, hogy mik a célplatformok.