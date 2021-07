2022-re csúszott a Vampire: The Masquerade - Swansong megjelenése

Egészen elképesztő, hogy milyen szintű káosz uralkodik mostanság a Vampire: The Masquerade franchise körül, elnézve hogy sorra halasztják el a különféle játékokat, és most a Swansong alcímmel megspékelt alkotás is így járt.

A Nacon kiadó égisze alatt formálódó narratív RPG eredetileg idén jelent volna meg, ugyanakkor most jelezték, hogyPC-re, PS4-re, Xbox One-ra, PS5-re és Xbox Series S / X-re.A The Council fejlesztőcsapata, a Big Bad Wolf dolgozik a 2019-ben bejelentett címen, és ebben három különböző vámpír bőrébe bújhatunk - mindannyian másik klánba tartoznak a The Camarilla vámpírszektában. A halasztás bár szomorú, ugyanakkor kaptunk egy friss karakter trailert is, íme:

Nézd nagyban ezt a videót!