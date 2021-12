2022-re csúszott a Syberia: The World Before PC-s verziója

Miután bejelentették a Syberia: The World Before PC-s verzióját a hét elején, a Microids most jelezte, hogy máris egy halasztást kell eszközölniük, melynek értelmében a kalandjáték cím mégsem debütál december 10-én.

Ehelyett mostantól 2022 első negyedévében jelenik meg PC-re, majd a konzolos verziók megjelenése továbbra is 2022-re van betervezve. A Twitteren közzétett frissítésben a fejlesztő úgy nyilatkozott, hogy elkötelezettek a lehető legjobb játék kiadása mellett, amely egy magával ragadó kalandot kínál,A tweetben azt is leírták, hogy jelenleg szükségesnek tűnik, hogy adjanak maguknak még egy kis időt, hogy a legjobb körülmények között fejezzék be a fejlesztést. A pontos megjelenési dátummal kapcsolatos további részleteket a rendszeres frissítésekkel együtt az elkövetkező napokban közlik.