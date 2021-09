2022-ben érkezik a Far Cry-os társasjáték

Funforge and Ubisoft are proud to announce their partnership on Far Cry Beyond!

-

Funforge et Ubisoft sont fiers d?annoncer leur collaboration avec Far Cry Beyond !#ubisoft #FarCry @Ubisoft @UbisoftFR #funforge #jds #j2s #jeuxdesociete #tabletopgame #boardgames #bgg pic.twitter.com/jZpVdtZh1D