Igencsak érdekes helyzet áll fenn a Deathloop kapcsán, mert bár alapvetően az Xbox Game Studios játékáról beszélünk, mégiscsak PC-re és PS5-re jelenik meg, tekintve hogy még a Bethesda felvásárlása előtt az volt a terv, hogy ezen két platformra adják ki az időhurkos őrületet.

Várható volt, hogy előbb-utóbb éppen ezért kijön majd Xboxra is, most azonban kiderült, hogy egy éves időleges exkluzivitás szól a Deathloop mellett. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy majd valamikor 2022 szeptemberében látogathat el Xbox Series S / X-re az Arkane műve.Pontos dátumot nyilván nem tudunk még, azonban várhatóan majd kapásból betúrják az Xbox Game Pass felhozatalába is a programot, ahogyan azt már a Microsofttól megszokhattuk a belsős címei kapcsán.