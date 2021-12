2022 nyarán jelenik meg a DNF Duel

A Nexon-féle DNF Duel nyílt bétája jelenleg PS4-en és PS5-ön zajlik és egészen holnapig tart, azonban úgy tűnik, hogy a teljes megjelenésre már nem kell sokat várnunk, legalábbis a legfrissebb információk alapján.

Egy új trailer látott napvilágot, amely megerősíti a verekedős játék 2022 nyarán történő megjelenését. A trailer az összes eddig bemutatott karaktert bemutatja, emellett pedig bemutatja a Ghostblade-et is, egy Slayer-változatot,ú. DNF Duel PS4-re, PS5-re és PC-re érkezik, a többi platformot még nem jelentették be. Kíváncsian várjuk a további részleteket, valamint a pontos megjelenési dátumot, addig is viszont itt van a kedvcsináló, amely segít elhelyezni a térképen a produktumot:

