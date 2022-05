2022 második felére halasztották a Hitman 3 Freelancer módját

Az IO Interactive bejelentette, hogy a Hitman 3 Freelancer módját 2022 második felére halasztották, és már nem idén tavasszal fog megjelenni - a várakozás megkönnyítésére az IO júliusban, vagyis az eredetileg tervezettnél korábban adja ki a vadonatúj Ambrose Island térképet.

A Freelancer mód a játék különböző kampányküldetéseibe rogue-szerű elemeket vezet be, és lehetővé teszi a játékosok számára, hogy testre szabják a 47-es ügynök új Safehouse-ját. Az IO magyarázata szerint a csapat több időt akart a mód kidolgozására, és megosztotta, hogy belső játéktesztelést végeztek, és a közösség tagjaitól is kaptak betekintést, akikre játszható buildeket bíztak. Hitman 3 eredetileg egy áprilisi javítással is készült, amely olyan új tartalmakat tartalmazott volna, mint a több Featured Contracts és Elusive Targets egész májusban, de ez most május 24-én jelenik meg.