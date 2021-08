2022 márciusában fog csak megjelenni a WWE 2K22

Általában minden év októberében adja ki a kiadó a WWE 2K-sorozat friss darabját, a WWE 2K22 -t, most azonban eltérnek a szokásos ütemtervtől, tekintve hogy a 2K Games jelezte, hogy majd csak 2022 márciusában kerül a boltok polcaira a pankrációs móka.

A mostani Summerslam pankrációs eseményen villantották meg a játék legújabb előzetesét, melyen keresztül jobban is megismerkedhetünk az alkotással, ugyanakkor játékmódok és feature-ök tekintetében egészen 2022 januárjáig kell várni, hogy részletesebb információkat kapjunk. Ebbe beletartozik az is, hogy a dobozképen szereplő birkózó kiléte sem ismert még.Bár utóbbi kapcsán. A széria ugyebár 2020 óta szünetel, miután egy botrányosan rossz epizód született, és a kiadó inkább úgy döntött, hogy most egy évet kihagynak.

Nézd nagyban ezt a videót!