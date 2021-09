2022 februárjában jön a Life is Strange Remastered Collection

A Square Enix kitűzta a Life is Strange Remastered Collection pontos megjelenési dátumát, nem sokkal azután, hogy elhalasztották az eredetileg szeptember 30-ára meghirdetett premiert.

A grafikailag némileg újrakevert játék bár azért nem szépült meg annyira, hogy a hajunkat letegyük tőle, viszont a 2015-ös eredetihez mérten valóban látható a javulás, és mindezt már tudjuk, hogy mikor élhetjük át mi magunk a gyakorlatban. A kiadó úgy döntött, hogy aFontos adalék, hogy ez a kollekció nemcsak az alap első szezont hozza magával, hanem a spin-offját / DLC-jét is, a Before the Stormot, amelyen keresztül pedig Chloe háttérsztorijában mélyülhetünk el még inkább.