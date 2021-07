2022 februárjában jön a Guild Wars 2: End of Dragon expanzió

Az ArenaNet bejelentette, hogy jövő év februárjában számíthatunk a Guild Wars 2 című népszerű MMORPG soron következő gigantikus expanziójára, az End of Dragons-ra, ami az évek során számos halasztást élt már meg.

A legutóbb annyit közöltek, hogy idén már nem fog debütálni a kiegészítés, de most leszögezték az alkotók, hogy 2022 februárjában kapja kézhez a közönség. Cantha elveszett földjein fogunk járni, amelyet még a 2006-os Guild Wars Factions-ben láthattunk, azonban a második részben most először fog csak debütálni.Ezenfelül az End of Dragons behozza a cím első többszemélyes mountját is, a Siege Turtle-t, amely két utasnak ad helyet, és egyfajta kooperatív gameplay mechanikát ad a játékosok kezébe. Végül, de nem utolsó sorban, bejön a halászat is, mint játékelem.