2021-ben jön a Mass Effect Trilogy újrakeverése?

Egy ideje már nyílt titok, hogy a BioWare és az Electronic Arts közös kis műhelyéből hamarosan kigördül a Mass Effect Trilogy remaster , azonban a korábbi pletykák az esztendő végére saccolták a megjelenést az értesülések alapján.

Igen ám, viszont most jött egy kis fejlemény a témában, mely szerint az Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition néven futó művészeti album már előrendelhető,. Ez a dátum sokakban megindította azt a gondolatmenetet, hogy netán ekkorra várható-e a trilógia felújítása is.Ettől függetlenül nem szabad elfelejteni a korábbi infókat sem, mely szerint a BioWare és az EA az N7 napon, azaz november 7-én, idén tervezi kiadni a pakkot - reméljük, utóbbira számíthatunk.