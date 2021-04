2021 végére csúszik a Five Nights At Freddy's: Security Breach, ingyen játékkal vígasztalódhatunk

A Five Nights At Freddy's: Security Breach megjelenése kapcsán szomorú hír érkezett, miszerint 2021 végén várhatjuk csak a neves franchise legújabb darabját, ellenben a sorozat atyja, Scott Cawthon vígaszhírrel is szolgált a rajongóknak.

A kérdéses programnak ugyebár 2020 végén kellett volna napvilágot látnia, azonban ahogyan azt a mellékelt ábra mutatja, ez nem történt meg. Cawthon elmondása alapján ez azért történt, mert, éppen ezért több időre van szükségük, hogy befejezzék.Eme bejelentéssel egyetemben azonban Cawthon bejelentette a Security Breach: Fury's Rage-et, a Streets of Rage stílusú retro beat-em azonnali premierjét is, amely teljesen ingyenesen letölthető és lejátszható, így nem kell üres kézzel maradnunk.

Nézd nagyban ezt a videót!