2021 végén jöhet az új Harry Potter-játék, nincs sok köze a fejlesztéshez J.K. Rowlingnak

Ismét érkezett egy újabb adag információhalom az új, nagyköltségvetésű Harry Potter-játékról, azonban a múltkori után most egy jóval megbízhatóbb forrás szivárogtatott, mégpedig maga Jason Schreier közölte az értesüléseit.

Nemrégiben robbant ki a botrány J.K. Rowling körül, mely során sokan transzfóbként titulálták azért, mert a közösségi médiáján tett néhány olyan megjegyzést, ami sokakat megsértett, így aki amiatt aggódik, hogy az írónő részt vállal a munkálatokban, az megnyugodhat: Schreier szerint nem sok köze van a projekthez.Továbbá a forrás szerint Roxfort és annak környéke lesz bejárható ebben a nyílt világú RPG-ben, és a korábbi pletykáknak megfelelően tényleg az az Avalanche Software készíti, akiknek többek között a Disney Infinity-t is köszönhettük. Több platformra is jön a játék, így a két next-gen konzolra is, várhatóan pedig 2021 végén jelenik meg. Végül, de nem utolsó sorban:, ahol meg a WB Montreal Batman-játékának bemutatójára számíthatunk.