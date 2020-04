2021 júliusáig minden eseményét digitálisan tartja meg a Microsoft

Korábban már jelezte a Microsoft, hogy egy jó ideig minden egyes rendezvényüket digitálisan kívánják megtartani, azonban konkrétan nem jelölték ki azt az időintervallumot, amelyre ez érvényes lesz, legalábbis egészen mostanáig.

Most a redmondi brigád megerősítette, hogy, ami máris kockára teszi a jövő évi E3-as szereplésüket, melyről tudjuk már jól, hogy mikor lesz, és a Microsoft mindig is ott volt a fősodronyban, mint résztvevő.A digitalizálás természetesen nem tudható le annyival, hogy "eddig is digitálisan követte mindenki, nem fog számítani", hiszen sokkal nagyobb horderejű változásról van szó: élből kiesik a színpadi fellépés, teljesen más büdzsével dolgozhat a Microsoft, másfajta show elemeket kell beiktatniuk egy digitális prezentáció berkein belül.