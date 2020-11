2021 elején rajtol a Blood Bowl 3 early access változata

A kiadói szerepben tetszelgő Nacon és a fejlesztőcsapatként tevékenykedő Cyanide bejelentette, hogy a Blood Bowl 3 early access változatát 2021 elejére várhatja nagyérdemű, ha minden a tervek szerint alakul a továbbiakban.

A teljes játék is valamikor a következő esztendőben várható, PC-r,e PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X / S-re, illetve Nintendo Switch-re, ám az 1.0-ás verziót meg fogja előzni egy korai hozzáférésű időszak. Az early access azonban úgy fest, hogy zárt ajtók mögött lesz tartva, merthogyAz alkotók azonban azt is hozzátették, hogy másképp is bejuthatunk az early access-be, viszont ezeket a módokat jelen pillanatban még nem konkretizálták.