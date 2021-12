2021 egyik legkelendőbb játéka lett a Cyberpunk 2077 a Steamen

A Kotaku beszámolt néhány érdekes részletről a Valve legutóbbi Steam-statisztikájából, nevezetesen arról, hogy a Cyberpunk 2077 szépen csendben, fű alatt 2021-ben a legkelendőbb játék lett.

Ez sokak számára meglepő lehet, hiszen a CD Projekt Red játéka ellentmondásos volt a bugos és befejezetlen volta miatt. A Cyberpunk 2077 -nek azonban ennek ellenére is sikerült a bevételek alapján a top 100 legjobban fogyó játék ezüstös szekciójába kerülnie, amit még lenyűgözőbbé tesz az a tény, hogy ellentétben például egy New Worlddel, ez egy egyszeri eladás.Az ezüst szekcióban található a Resident Evil Village és az Age of Empires 4 is, a Cyberpunk 2077 -et pedig az ő társaságukban látni