2020-ban érkezik a My Hero One's Justice 2

A My Hero Academia című manga/anime alapján készülő My Hero One's Justice 2 videojáték hamarosan tiszteletét teszi, ugyanis egy rövidke teaserrel felvezették a szóban forgó folytatást.

Az információkban nem éppen bővelkedő kedvcsináló elárulja számunkra, hogy, de ennél pontosabb dátumot sajnálatos módon egyelőre még nem kaptunk, úgyhogy ez várat magára.Ismételten arra számíthatunk, hogy követni fogja a játék az anime történetvezetését, hiszen Overhaul is felbukkan az alábbi teaserben, aki a hamarosan esedékes sztoriszál főgonoszának ígérkezik. A jövő heti New York-i Comic-Conon fognak bővebben többet elárulni a fejlesztők, arról meg már nem is beszélve, hogy október 12-én robog be az anime új szezonja is.

