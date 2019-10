2020 márciusában jön az MLB The Show 20

Bár hazánkban nem örvend akkora népszerűségnek a baseball, mint a tengerentúlon, azonban itthon is akadnak szép számmal fanatikusok, akiknek egészen biztosan örömhír lesz, hogy jövő márciusban fog megjelenni az MLB The Show 20





Mindezt egy rövidke trailerrel jelentették be, ami többek között arról is lerántja a leplet, hogy a borítósztár nem más lesz, mint a Chicago Cubs játékosa, Javier Báez, aki elmondása alapján sosem fogja elfelejteni, hogy érezte magát, amikor először meglátta magát a játékban., amiket itt láthattok:Az MLB The Show 20 pontos megjelenése 2020. március 17-ére lett kitűzve, azonban ne is szaporítsuk tovább a szót, nézzétek meg ti is a saját szemetekkel, hogy miféle baseball-élmény vár azokra, akik beruháznak majd a szóban forgó, a Sony által istápolt alkotásba.

