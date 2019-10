2020 márciusában jelenik meg a Nioh 2

Múltkor a Koei Tecmo és a Team Ninja már leleplezte, hogy a Nioh 2 2020 elején várható, ellenben most megérkezett a pontosítás, avagy a napra pontos debütálási dátum: még márciusban berobog az alkotás.

Egy meglehetősen sűrű megjelenési szakaszba került be a Nioh 2 , hiszen a Final Fantasy VII Remake is ebben a hónapban érkezik, úgyhogy elég kemény versenyben lesz része a várva várt folytatásnak. A Nioh 2 hajszálpontos premierdátumaArról meg már nem is beszélve, hogy utána egy hónappal robban be a boltok polcaira a Cyberpunk 2077 is, szóval joggal kijelenthetjük, hogy egy igen izmos megjelenési szezon vár ránk az esztendő első felében, azonban nagy valószínűséggel a Nioh 2 meg fogja találni a maga közönségét, akármennyire is sűrített lesz a piac.

