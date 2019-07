A Monster Hunter World kapcsán alighanem az egyik legizgalmasabb újdonság a hamarosan érkező Iceborne kiegészítő, ami a játék egyéb tartalmaihoz hasonlóan PC-re szintén később fog berobogni, mint konzolokra.

Most viszont megtudtuk, hogy nagyjából mikor fog debütálni PC-n a kérdéses expanzió, igaz, a Capcom egyelőre csak hónap szintjén közölt premiert., így a téli hónaphoz fog dukálni a jeges hangulat.Ezenfelül a Viper Tobi-Kadachi alfajról is kaptunk némi anyagot, hovatovább a Coral Pukei Pukei faj is megmutatja magát. Konzolokon az Iceborne megjelenése továbbra is szeptember 6-a!

Nézd nagyban ezt a videót!

allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>