Derült égből villámcsapásként érkezett a Nioh 2 megjelenésének híre, ugyanis a Team Ninja és a Koei Tecmo leleplezte, hogy mégis nagyjából mikor számíthatunk a várva várt szoftver debütálására.

Mindezt egy trailer keretén belül mutatták meg, ami egyenesen a Tokyo Game Show 2019-ről származik, és a végén bizony megvillantják, hogy. Egyelőre nem tudni napra, sőt még hónapra pontosan sem, hogy mikorra várhatjuk, de valljuk be, ez közelebb van, mint hittük.Maga az előzetes egyébként egyaránt vezet fel számunkra átvezető animációkat és gameplay snitteket is, mindezt páratlan hangulattal megspékelve, így már csak ezért is érdemes vetni rá egy röpke pillantást.

