2020 elején forog az Uncharted-film

Több rendezőcserét és egy botladozó előkészítési fázist élt át az Uncharted-film, azonban most vége úgy fest, hogy tényleg minden egyenesbe került, tekintve, hogy a DiscussingFilms munkatársai úgy tudják , hogy év elejétől forognak a kamerák.

Persze amíg ezt nem maga a Sony vagy valamelyik stábtag jelenti be, addig nem tekinthetjük száz százalékig biztos információnak, viszont a kérdéses lap munkatársai úgy tudják, hogyEz valószínűleg azt jelenti, hogy a filmen belül Nathan Drake a bolygó több pontjára is ellátogat, és valóban egy epikus méretű kalandban lesz részünk. Legutóbbi hír a film körül az volt, hogy Dan Trachtenberg direktor helyére ugrott be Travis Knight rendező, az ŰrDongó készítője.