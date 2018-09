2019-re csúszott az Earth Defense Force: Iron Rain megjelenése

A Yuke's stúdió által megálmodott Earth Defense Force-játék, az Iron Rain hamarosan nyugaton is megveti a lábát, lévén a stuff kiadója, a D3 Publisher bejelentette, hogy jövőre jelenik meg nálunk a játék.

Ha ez még nem lenne elég, a srácok ki is viszik a Tokyo Game Showra a cuccot, ezáltal már ott próbálgatható is lesz, ráadásul az eseményen még bajnokságot is rendeznek a jelenlévők számára, tehát elég alaposan meghajtják a játék körüli marketing hadjáratot.A PlayStation exkluzív Earth Defense Force: Iron Rain eredetileg idén jött volna a nyugati piacra,, valószínűleg csak egy kis extra idő kell a srácoknak, hogy tökéletesre csiszolhassák a játékot, de nem is siettetjük őket, inkább öljenek bele több időt a munkába, ha ezzel jobb lesz a végeredmény.