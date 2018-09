2019-ben már jöhet is a The Last of Us Part 2?

Talán nem tévedünk nagyot, ha a leginkább várt megjelenések közé soroljuk a The Last Of Us Part 2 -t is, viszont, mivel nincsen konkrét megjelenési dátumunk a játékhoz, így egyelőre csak a sötétben tapogatózunk a premiert illetően.

Könnyedén meglehet, hogy most kiszivárgott, hogy mikor is érkezhet a cucc, lévén a PlayStation Music csatornára felkerült a The Last Of Us Part 2 -ből néhány új zene YouTube-ra, és ezeknek a leírásában bizony ott virít, hogy 2019-ben jelenik meg a játék, ami lehetne akár egyszerű elírás is,Igazából bőven elképzelhető forgatókönyv lenne, hogy a jövő év végére beütemezik a Naughty Dog következő munkáját, ugyanis 2019-ben a Days Gone egészen biztosan ki jön, és a Sony általában két-három tripla-A exkluzívval legalább készülnek minden évre. Várjuk a hivatalos megerősítést!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>