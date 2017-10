2018 elejére csúszott az Age of Empires: Definitive Edition

Az idei E3-as PC Gaming Show részeként jelentette be a Microsoft Studios, hogy érkezik a legendás Age of Empires stratégia felújított változata, amely várhatóan még idén októberben meg is jelenhetett volna.

Egészen pontosan október 19-re tűzték ki akkor az alkotás megjelenési dátumát, azonban a csapat most bejelentette, hogy ez az időpont sajnos tarthatatlan, így, de a pontosabb dátum bejelentését csak később várhatjuk.Az Age of Empires: Definitive Edition mellett egyébiránt a legendás RTS második és harmadik epizódjához is elkészül egy felújított változat, méghozzá az Age of Empires 4 társaságában, de ezek premierjének időpontja egyelőre ismeretlen.