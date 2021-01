2016-ig TPS nézetű játékként készült a Cyberpunk 2077 - döbbenetes infók derültek ki a fejlesztési káoszról!

Jason Schreier iparági belsős igencsak szaftos infókat tett közzé Cyberpunk 2077 -tel kapcsolatban, ugyanis ahogyan az várható volt, borzasztóan göröngyös úton haladt a játék fejlesztése, rengeteg akadályba ütközött a brigád.

Meglepően sok hasonlóság van egyébként az Anthem botrányos fejlesztési procedúrájával, lévén például amikor a 2019-es E3-on bejelentették a lengyelek, hogy 2020 áprilisában jön ki a játék, több fejlesztő is a fejét vakarta, hogy mégis hogyan fogják tudni azt befejezni - konkrétanMár maguk, illetve a nyelvi eltérések is gondot okoztak: voltak akik angolul beszéltek, sokan csak lengyelül. Volt rá példa, hogy amikor az egyik fejlesztőnek egy shaderre volt szüksége, akkor azt maguknak kellett megalkotniuk, lévén nem volt rá eszköz, hogy ellenőrizzék, hogy valaki elkészítette-e már a fejlesztés során.Annak ellenére, hogy megígérte a csapat, hogy nem hajtják túl a fejlesztőket, számos alkalmazottat bent tartottak túlórázni. Ha ez még nem lenne elég, akkor szót ejtenek arról is, hogy, sőt mi több, sokaknak az sem volt egyértelmű, hogy ez most egy GTA-szerű cím vagy egy RPG-játék lesz.És a hab a tortán: 2016-ban kezdődött csak igazán a fejlesztés,a CD Projekt Red műhelyében, többek között repülő autókkal, falon futással, és hasonló finomságokkal.