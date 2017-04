2011 óta itt az első Nintendo játék, amely a brit eladási listák élére tudott állni!

Egyre biztosabb, hogy a Nintendo végre visszaülhet saját, évtizedeken át kiharcolt trónusára, amit elsődlegesen a Switch konzolnak köszönhetnek, melyből már most 3 milliót leszállítottak a boltokba, és jövő ilyenkorra talán a 13 milliót is elérhetik a számok.

Ha még mindig kételkednél a sikerben, akkor engedd meg, hogy bemutassuk neked a legfrissebb játékeladási listát, amelyet meglepő módon a Mario Kart 8 Deluxe nyert meg, avagy a Wii U-n korábban szolid sikert aratott autós játék Switch-re elkészült változata, amivel 2011 óta most először sikerült egy Nintendós alkotásnak első helyre kerülnie ebben a régióban az eladások terén.A Nintendo utoljára ugyanis a Pokémon White-tal tudta elérni ezt az eredményt 6 évvel ezelőtt,, méghozzá a Wii-re megjelent Mario Kart-tal. Hogy kiket nyomott le ezen a héten a Mario Kart 8 Deluxe? Íme a teljes lista: Mario Kart 8 DeluxeSniper Ghost Warrior 3Grand Theft Auto VLittle NightmaresThe Legend of Zelda: Breath of the WildLego WorldsTom Clancy's Ghost Recon: WildlandsCall of Duty: Infinite WarfareFifa 17Horizon: Zero Dawn