2009 óta először kap új pályát a Halo 3 többjátékos módja

Legutoljára 2009-ben kapott új pályacsomagot a Halo 3 a Mythic II Map Pack képében, azóta viszont eltelt 12 év - joggal mondhatnánk, hogy már lepörgött a hype, de a Halo: The Master Chief Collection nek köszönhetően reneszánszát éli a produktum.

Egy blogposztban jelezték a fejlesztők, hogy érkezik a játékba egy totál új többjátékos pálya,. A Halo Online egyedül az oroszoknál debütált 2015-ben, de ugyanazt a motort használta, amit a Halo 3.A 343 ugyanis befejezte teljes mértékben a Halo: The Master Chief Collection t, a kollekció legutolsó darabja is a helyére állt, most pedig nekiálltak rég elveszett tartalmakkal kiegészíteni az egyébként is komplett élményt. Pontosan még nem tudni, mikor jön.