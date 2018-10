A Funcom a vészesen közelgő premier alkalmából egy 20 perces, tehát elképesztően alapos kedvcsinálót mutatott be az XCOM-szerű élményeket kínáló Mutant Year Zero: Road to Eden című alkotásról, melyben bár a közlekedés valós idejű, a küzdelmek körökre osztva zajlanak.

A The Bearded Ladies által fejlesztett alkotásról így megtudjuk, hogy milyen különc poszt-apokaliptikus világba kalauzol minket, de Mark Parker producer és Lee Varley vezető dizájner kommentárja miattHa az alábbiakban megtetszik Selma, Bormin és Dux, avagy a kiscsaj, a coca és a kacsa kalandja, a Mutant Year Zero: Road to Eden várhatóan december 4-én jelenik majd meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

