Ismételten életjelet adott magáról a Path of Exile 2 , ami ugyebár 2019 vége óta hallgatagságban tengette mindennapjait, ellenben a Grinding Gear Games srácai most villantottak hozzá egy vadonatúj gameplay videót, hogy jobban megismerkedjünk a folytatással.

Ráadásul nem is akármilyen bemutatót kapott, hiszen húsz percen keresztül legeltethetjük a szemünket a Path of Exile 2 -n, miközben az alkotás számos aspektusát szemügyre vehetjük. A harcrendszer, a helyszínek, a képességek, az ellenfelek, a tárgyak és megannyi más fókuszba kerül.Azt még mindig nem tudjuk, hogy mikor jelenhet meg a játék, ellenben annyi biztos, hogy valamikor 2022-ben kap majd bétát, úgyhogy még jócskán kell várnunk a teljes premierig. Addig is nézzétek meg ezt:

Nézd nagyban ezt a videót!