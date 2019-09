20 percnyi gameplay jött a The Outer Worlds-ről

Az Obsidian Entertainment októberben debütáló RPG-je itt van a nyakunkon, hiszen a The Outer Worlds szépen lassacskán felkerül a boltok polcaira és a digitális könyvtárakba, aminek nyomán úgy döntöttek a srácok, itt lenne az ideje még egy kicsit mutogatni a szoftvert.

Hol máshol történt volna ez meg, mint a most zajló TGS 2019-en, ahol közel 20 percnyi gameplay videóban részesítették a jelenlévőket, viszont mivel a TGS egyébkénti közönségének szánták a videót, ígyEttől függetlenül a játékmenet ugyanolyan, mint amilyennek már megszokhattuk az eddigi videók alapján. Fókuszba kerül a harcrendszer, a karakterek, a helyszínek és a küldetések is többek között, viszont lessétek meg ti is a saját szemetekkel, miről is van szó valójában...

