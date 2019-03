20 percnyi brutális Sekiro: Shadows Die Twice gameplay érkezett

Egy rendkívül alapos és tartalmas gameplay felvétel látta meg a napvilágot a Dark Souls és a Bloodborne fejlesztőiként ismert Sekiro: Shadows Die Twice kapcsán, amit így most 20 percen keresztül nézegethetünk mozgás közben.

A Dualshockers általrészeként alaposan szemügyre vehetjük a középkori Japán csodálatos tájait, az akkori építészeti stílust, de természetesen azért hangsúlyosabb szerepet kap a ránk váró összetett harcrendszer, és úgy nagy általánosságban a játékmenethez kapcsolódó összes sajátosság.Ha téged is érdekel, az alábbiakban frissen tálaljuk a Sekiro: Shadows Die Twice aktuális mozgóképét, miközben a játék megjelenését továbbra is PC-re, PS4-re és Xbox One-ra várjuk, méghozzá március 22-én.