20 milliárd dolláros összbevételt jósolnak a battle royale játékoknak 2019-re

Vitathatatlan a battle royale játékok megállíthatatlan térnyerése, az Epic Games konkrétan aranybányát teremtett a Fortnite -al, hamarosan beszállnak a ringbe a tripla-A játékok is, és jelenleg még nem látni, mikor lesz vége az őrületnek.

A Business Insider magazin elemzései alapján egyhamar még biztosan nem, hiszen a jövő évre 20 milliárd dolláros bevételt jósolnak a battle royale játékoknak, ami ha azt nézzük,, akkor ez a feltételezés nem is annyira vad, mint ahogyan az első blikkre tűnik.A Call of Duty: Black Ops 4 és a Battlefield V is tartalmazni fogja a népszerű játékmódot, melyek már alapból elég nagy kutyának számítanak a gaming szcénában, azonban az sem elfelejtendő, hogy egészen biztosan kotyvaszt több népszerű stúdió is zárt ajtók mögött battle royale címeket, tehát ezek is hozzá fognak segíteni a tippelt összbevételhez.