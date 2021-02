20 év után PC-re is berobog a Kingdom Hearts-sorozat

Végre megtörténik az, amire megannyian vártak az elmúlt évtizedekben, miszerint a Kingdom Hearts-széria megérkezik végre valahára a PC-s közegbe, ráadásul nem is akárhogyan, lévén a Square Enix a komplett sorozatot leszállítja a platformra.

Epic Games Store-exkluzívként robog be az összes cím, a játékok pedig, amiket tartalmaz a port-hullám: Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts III Re Mind, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue, és a Kingdom Hearts: Melody of Memory. Mindezért egyébkéntMárcius 30-án várhatjuk a csomag megérkezését, mindezt pedig egy elképesztően hangulatos trailer vezeti fel számunkra. Nyilván kellemetlen, hogy teljes árat kérnek érte, de tény, ami tény: végre jön PC-re is ez az ikonikus franchise!

