Ha te is tűkön ülve várod már a Sega gondozásában érkező Valkyria Chronicles-sorozat legújabb epizódját, akkor van egy nagyszerű hírünk a számodra, a minap ugyanis egy közel 20 perces gameplay felvétel bukkant fel róla a világhálón.

A teljesen aktuális mozgóképen a PS4-es változatot láthatjuk mozgás közben, azon belül is a játék első küldetését nézhetjük meg elejétől a végéig, miközben megismerkedhetünk a jól ismert taktikus játékmenettel, a megjelenéssel, valamint a negyedik résszel érkezett újdonságokkal is. Valkyria Chronicles 4 megjelenési dátummal még nem rendelkezik, de valamikor idén számíthatunk rá PS4-re, Nintendo Switch-re és Xbox One-ra is.

