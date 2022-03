18 percnyi gameplayt kapott a Ghostwire: Tokyo

A State of Play során debütált új trailer után a Tango Gameworks GhostWire: Tokyo 18 percnyi új játékmenetet kapott, melyben Akito végigjárja a már ellepett Tokiót, és mellékküldetéseket teljesít, hogy segítsen az elkóborolt szellemeken.

A játékmenet a harcokba is jobb betekintést enged. Az íjak és talizmánok mellett Akito képes az Ethereal Weavingre is a benne lakozó KK szellemdetektív jóvoltából. Ez azt jelenti, hogy különböző elemeket, példáulMíg az ellenfelek némelyike viszonylag könnyen elpusztítható, vannak olyanok, mint például Kuchisake-onna, akik elég sok ütést elviselnek. A támadásainak blokkolása és kivédése, valamint a visszavágás kulcsfontosságú. Az egyik mellékküldetést is jobban megismerhetjük, amelyben egy kappával kell szembeszállnunk, hogy segítsünk egy csapdába esett fiú szellemének.

