160 millió dollárért kötött exkluzív szerződést a YouTube és az Activision

Derült égből villámcsapásként jött a minap a hír, miszerint az Activision elpártol a Twitch-től, helyette pedig a YouTube-on fogják közvetíteni az olyan bajnokságsorozataikat, mint az Overwatch League vagy a Call of Duty League.

Természetesen mindez egy exkluzív szerződésnek köszönhető, amit a YouTube kötött a kiadóval, most pedig kiderült megközelítőleg a tranzakció összege is - nagyjából, cserébe pedig három évig ott lesznek láthatóak az Activision játékaiból megrendezett gigabajnokságok.Így többek között a Hearthstone versenyek is a YouTube-on lesznek láthatóak. Érdekes lesz látni, hogy miként alakul így a Twitch és a YouTube rivalizálása, hiszen jókora veszteség ez az előbbi számára, és nemrégiben a Mixer is elhappolt tőlük egy-két nagyon neves streamert (például Ninját), így nem kizárt, hogy bajban lehet a streaming felület.