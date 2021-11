155 millió példánynál járnak a GTA V eladásai

A Take-Two szerdai eredménybeszámolójának részeként a vállalat bejelentette Grand Theft Auto V új eladási számát, miszerint a játékból már 155 millió példányt adtak el, mely három hónap alatt 5 milliós növekedést mutat.

A teljes sorozat már átlépte a 355 millió eladott példányszámot. A GTA V eladásai várhatóan a jövőben is tovább nőnek, mivel a tervek szerint 2022 márciusában jelenik meg PlayStation 5-re és Xbox Series S / X-re. A játék megjelenése novemberre volt tervezve, mielőtt a Rockstar 2022-re halasztotta volna a játékot.A GTA Online önálló változata is érkezik, és a PS Plus előfizetők számára az első három hónapban ingyenes lesz PlayStation 5-re. A Rockstar bejelentette a. A teljes sorozatból így már 62 millió példányt adtak el világszerte, ami azt jelenti, hogy az eredetiből körülbelül 23 millió darabot értékesítettek.