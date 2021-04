15 percen keresztül ájuldozhatunk a Ratchet and Clank: Rift Apart lélegzetelállító gameplay videóján

Tegnap este 11-kor a Sony megejtette a beígért State of Play eseményét, ami során egy-két indie címmel kapcsolatosan volt bejelentés, másrészt azonban a fő fókuszban a Ratchet and Clank: Rift Apart volt egy 15 perces gameplay anyaggal.

A show előtt bejelentették, hogy érkezik az Among Us PS4-re és PS5-re idén, ráadásul exkluzív Ratchet skinnel és Clank pettel húzhatjuk be az alkotást. Ami viszont magát a Ratchet and Clank: Rift Apart ot illeti, negyed órán át leshettük meg, hogy mit hozott össze az Insomniac, erre pedig mindössze egy jelző van: lélegzetelállító.Bemutatják számunkra a történet egy szeletkéjét, a világot, a karaktereket, Rivetből, a női lombaxből is többet látunk, viszont ahol tényleg elállhat a szavunk, az az, amikor a karakterünk átkerül egy másik bolygóra, egy szempillantás alatt. A fejlesztők szerint itt nem arról van szó, hogy egy előre betöltött pályarészletre dobnak minket,

