15 percen át nézhetjük az Elden Ring játékmenetet egy friss videón

Ahogy azt megígérték, a FromSoftware 15 percnyi nyers játékmenetet mutatott be az Elden Ring ről, amely a harcra, a felfedezésre és néhány karakterre összpontosít, akikkel a The Lands Betweenben találkozhatsz.

A felvételek először az általános nyílt világra koncentrálnak, mielőtt a dungeonok és a Stormvale Castle nevű nagy erődítmény felé vennék az irányt. A narrátor a The Lands Between bejárásával kezdi, kiemelve az olyan újdonságokat, mint például a Site of Grace. Ezután egy nagy sárkány elleni harc következik, és egy Alexander nevű karakter bemutatása, aki egy sárba ragadt óriási cserép.A térképet testre lehet szabni a fontos tereptárgyak jelölőivel, vagy olyan általános területekkel, ahová később vissza akarsz térni. Úgy tűnik,, új tárgyakkal és kincsekkel jutalmaznak, ha sikerül legyőzni, amit rejtenek - ellenségeket és csapdákat is beleértve.

Nézd nagyban ezt a videót!