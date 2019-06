A Microsoft E3-as konferenciája részeként kapott egy külön blokkot a Gears 5 is, melynek legfrissebb játékmódját, az Escape-et prezentálták , azonban tették ezt mindössze CG trailerek formájában.

A valós gameplay csak az esemény után került publikálásra, azonban most végre valahára láthatjuk mozgás közben is az újdonságot, ráadásulEgy háromfős kooperatív élményről beszélünk, amit online és local co-op mellett is lehet pörgetni, a lényeg pedig, hogy minél beljebb hatoljuk az ellenség területére, bombát helyezzünk le, majd a lehető leggyorsabban kijussunk. Időre megy a feladat, így a csapatmunka kardinális jelentőségű lesz.

