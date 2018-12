136 dalból álló lemezgyűjtemény jön a Devil May Cry 5-ből

A Devil May Cry franchise kapcsán többnyire még az is elismeri a remek zenei választásokat, aki egyébként viszolyog az egész démonhentelősditől, a márciusi ötödik résztől is azt várjuk, hogy zseniális talpalávalókra történhetnek az elképesztő pofozkodások.









Néhány muzsikát már hallhattunk az albumról, viszont a Capcom dob még az egészre egy lapáttal - márciusban, a játék megjelenése után pár héttel jönni fog egy, ezek pedig mind-mind benne lesznek a Devil May Cry 5 -ben.A kiadás tartalmazni fog továbbá egy 28 oldalas mellékletet is, melyben a fejlesztők tesznek hozzá valamit minden egyes nótához, illetve már azt is leleplezték, hogy hogyan fog mutatni a lemezgyűjtemény borítója, amit nem mellesleg ki is tudunk hajtani. Nem is kérdéses, mennyire várjuk!