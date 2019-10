13 percnyi nyers Need For Speed Heat gameplay érkezett

Szépen lassan, de biztosan közelítünk a Need for Speed Heat megjelenéséhez, ami azt jelenti, hogy az Electronic Arts olykor-olykor publikál egy friss gameplay videót, hogy meghozzák mindenki kedvét a játékhoz.

Az aktuális anyag kereken 13 percen keresztül megy, mely során az éjszakai életet vehetjük szemügyre, azon belül is a futamok mibenlétét, valamint még rendőrös üldözésre is sor kerül, azazSzükség is van rá, hiszen ahogy említettük, a Need for Speed Heat premierje itt van a kanyarban, egészen pontosan november 8-án kerül az autóversenyzős móka a boltok polcaira. Most pedig következzen az említett kedvcsináló, és mondjátok el a kommentszekcióban, hogy nektek bejön-e az idei iteráció:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>