Szeptemberben kézhez kapjuk a Life is Strange: True Colors -t, ennek örömére pedig a Square Enix igyekszik továbbgörgetni a marketingvonatot egy újabb kedvcsinálóval, amely ezúttal egy 13 perces gameplay felvételt takar.

Korábban is láttunk már kisebb szekciókat a játékmenetről, ugyanakkor ilyen nagy dózisban most először vehetjük szemügyre a franchise legújabb darabját. A játékban Alex Chent irányítjuk, avagy agey olyan lányt, aki hallja mások gondolait és képes mások érzelmeit magáénak tudni.Ha minden a tervek szerint alakul, akkor már csak kevesebb mint egy hónap választ el minket a premiertől, elnézve hogy a kiadó szeptember 10-ére tűzte ki a megjelenési dátumot. Most pedig az említett gameplay szeletke:

