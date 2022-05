Az Xbox One, Xbox Series S és Xbox Series X Xbox-felhasználók 12 év után újra megvásárolhatják az Xbox 360 éra egyik legvitatottabb játékát - minden generációban, itt is akadtak bénázások, mint például a Sonic the Hedgehog, közismertebb nevén a Sonic '06.

Amikor a Sonic-játék 16 évvel ezelőtt megjelent, a Metacriticen 43 pontot kapott, és a Sonic-rajongók a furcsán sötét és zavaros cselekménye, néhány bizarr jelenet, a mesterkélt játékmenet és a csiszolatlanság miatt elmarasztalták. A játék hírhedt hírnévre tett szert; annyira rossz, hogy már-már kultikus klasszikusnak számít.Ennek ellenére 2010 óta nem lehetett megvásárolni az Xbox áruházban, egészen e hétig. Valamilyen okból kifolyólag a játék 12 évvel később újra az Xbox áruházban van.