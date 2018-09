12 percnyi gameplay felvételt kaptunk a Sekiro: Shadows Die Twice-ból

Az Activision és a FromSoftware párosa nem kíméli a játékosközönséget, lévén egyre több és több gameplay felvételt mutogatnak a Sekiro: Shadows Die Twice-ból, amit mi természetesen nem bánunk, mindig örömmel nézegetjük a játékot mozgás közben.

Természetesen az most is kiderült, hogy a stuff nem lesz egy sétagalopp, a Dark Souls és a Bloodborne atyjai ismételten egy brutális nehézségű kalandot pakoltak össze, amit most 12 percnyi játékmenet videón ti magatok is meg tudtok nézni.A trailert a Playstation hivatalos csatornáján publikálták,, melyben megleshetjük a Corrupted Monk nevezetű főellenséggel való harcot némi kalandozással vegyítve. Míg várunk a 2019. március 22-ei megjelenésre, addig az efféle gameplay felvételekkel bőségesen elleszünk, ha ilyen tempóban jönnek.

Nézd nagyban ezt a videót!