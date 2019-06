12 órára leállnak holnap a Destiny 2 szerverei

Ha esetleg holnap délután/este készültél megtartani életed legnagyobb Destiny 2 maratonját, akkor rossz hírünk van, merthogy közeledik egy 12 órás szerverleállás, ám jó oka van rá a fejlesztőknek.

Konkrétan, ami bár csak ősszel robog be, de már most megkezdik a korai implementálását. Természetesen ez nem összekeverendő a cross-play-jel, "szimplán" arról van szó, hogy ugyanazt a karaktert terelgethetjük PC-n, Xbox One-on és PS4-en egyaránt, illetve majd a Stadia is ide lesz sorolható, ha megjelenik.Hogy mikor esedékes a nagy szerverleállás? Helyi idő szerint holnap, azaz június 27-én délután 4-től indul meg az elsötétedés, majd csak másnap, azaz június 28-án hajnali 4-kor bikázzák be azokat ismételten.