12 millió eladásnál tart a Rust

A jól ismert, többjátékos túlélő sandbox játékot, a Rust ot immáron már több mint 12 millióan vásárolták meg, ahogyan az frissen kiderült, ami egy óriási eredmény a produktum számára.

A fejlesztő Facepunch Studios a mérföldkövet a tavalyi év fejlesztésének összegzése keretében jelentette be, kitérve a 12 hónap sikereire és újdonságaira. A 2021-es összefoglaló megemlíti azt is, hogy mi vár a Rust ra:az alkalmi hotfixekkel és ünnepi eseményekkel együtt.Februárban életminőségi frissítéseket hoznak, és egy "sarkvidéki emlékmű" is készülőben van. Az új műemlékek mellett idén új fegyverekre, bevethető eszközökre, eseményekre, járművekre, állatokra és még sok minden másra is számíthatunk.