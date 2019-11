115 millió leszállított példánynál tart a GTA V

Olybá tűnik, hogy semmi nem szabhat gátat a GTA V eladásoknak, hiszen a Take-Two üzleti jelentéséből kiderült, hogy nem kevesebb mint 115 millió (!) példányt szállítottak már le a Nagy Autólopás V-ből.

2018 novemberében lett meg a bűvös százmilliós álomhatár, ami azt jelenti, hogy brutálisan növekszik mindmáig az eladási ráta, és most már joggal kijelenthetjük, hogy senki nem fogja tudni ezek után meghatározni, hogy hol fognak megállni a játék értékesítési számai.Mindeközben az is kiderült, hogy, viszont ez nyilván köszönhető annak is, hogy a PC-s eladások csak most fognak beindulni, valamint az online szekció sem olyan kiforrott még, mint mondjuk a GTA Online esetében.