112 millió aktív havi játékosnál tart a Minecraft

Ha esetleg kétkedtél volna benne, hogy a Fortnite, a PUBG és egyéb sikerjátékok csúcsra törése után a Minecraft elveszett volna a süllyesztőben, akkor a legfrissebb statisztikák alaposan rácáfolnak erre a gondolatra, hiszen a Mojang őrületes adatokat osztott meg egy interjú során.

A stúdió fejese, Helen Chiang árulta el, hogy nem kisebb mérföldkövet tudhat magáénak a játék, mint 112 milliónyi havi (!) játékost, ami az eddigi legtöbb, amit valaha magáénak tudhatott a szoftver - csak zárójelben jegyezzük meg,Természetesen itt egytől egyig aktív játékosokról van szó, ergo visszaelőzte a Robloxot, ami nemrégiben lekörözte 100 millió havi felhasználóval a Minecraft ot. Mostanában egyébként is reneszánszát éli az alkotás, egyre többen veszik elő, a YouTube-erek és a streamerek körében is megint nagy népszerűségnek örvend, így nem is kérdéses, honnan a nagy érdeklődés.